рассчитайте высоту бетонной стены производящей на фундамент давление 220 кПа
Физика
рассчитайте высоту бетонной стены производящей на фундамент давление 220 кПа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h-высоту бетонной стены Þ-плотность бетона Бетоны разные: легкие 600-800 кг/м3, особо легкие - менее 600 кг/м3, тяжелые - 1800-2500 кг/м3, особо тяжелые - более 2500 кг/м3 Выбирайте...беру 2200 кг/м3 давление p= F/S=mg/S=VÞg/S=hSÞg/S=hÞg отсюда h=p/Þg подставим численные значения h=220 кПа/2200 кг/м3*10м/с2=10 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
рассмотрите шкалу вольтметра (рис.65,а). Определите цену деления. Перечертите в тетрадь его шкалу и нарисуйте положение стрелки при напряжении 4,5 ...
Геометрия
найдите радиус окружности вписанной в квадрат, если радиус окружности описанной около него равен 2дм
Математика
Скорость аэросаней в 6 раз больше скорости лыжника.За 3 часа аэросани прошли 180 км.Сколько километров пройдет лыжник за это же время?
Физика