рассчитайте высоту бетонной стены производящей на фундамент давление 220 кПа

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h-высоту бетонной стены Þ-плотность бетона Бетоны разные: легкие 600-800 кг/м3, особо легкие - менее 600 кг/м3, тяжелые - 1800-2500 кг/м3, особо тяжелые - более 2500 кг/м3 Выбирайте...беру 2200 кг/м3 давление p= F/S=mg/S=VÞg/S=hSÞg/S=hÞg отсюда h=p/Þg подставим численные значения h=220 кПа/2200 кг/м3*10м/с2=10 м