помогите решить.Из деревни Иванищево в село Михайловское в 8 часов утра вышел пешеход, а в 14 часов в том же направлении выехал велосипедист. Через какое время велосипедист догонит пешехода, если пешеход идет со скоростью 3 км/...

Математика

помогите решить.Из деревни Иванищево в село Михайловское в 8 часов утра вышел пешеход, а в 14 часов в том же направлении выехал велосипедист. Через какое время велосипедист догонит пешехода, если пешеход идет со скоростью 3 км/ч, а велосипедист едет со скорость 12 км/?

Автор: Гость