помогите решить.Из деревни Иванищево в село Михайловское в 8 часов утра вышел пешеход, а в 14 часов в том же направлении выехал велосипедист. Через какое время велосипедист догонит пешехода, если пешеход идет со скоростью 3 км/...
Математика
помогите решить.Из деревни Иванищево в село Михайловское в 8 часов утра вышел пешеход, а в 14 часов в том же направлении выехал велосипедист. Через какое время велосипедист догонит пешехода, если пешеход идет со скоростью 3 км/ч, а велосипедист едет со скорость 12 км/?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14-8=6ч-был в пути пшеход. 2)3*6=18км-прошёл пешеход. 3)12-3=9км-опережает велосипедист за 1 час. 4)18:9=через 2 часа-велосипедист догонит пешехода.
Гость:
нам известно, что пешеход в пути (14-8 = 6 часов) За это время он прошел 6 *3=18км. разница между скоростями пешехода и велосип. 12-3=9 км\ч 18/9=2ч
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