щенку 10 месяцев. его возраст составляет две пятых возраста собаки. найдите возраст собаки.

Математика
щенку 10 месяцев. его возраст составляет две пятых возраста собаки. найдите возраст собаки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 месяцев - 2/5 x месцев - 5/5 0,4x=10 x=25 Ответ: 25 месяцев.
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