сочинение на тему Слушая весну(композиция автора Вивальди) на типо написать что я почувствовала
Литература
сочинение на тему Слушая весну(композиция автора Вивальди) на типо написать что я почувствовала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слушая композицию Вивальди,сердце человека наполняется радостью,спокойствием,и самыми прекрасными чувствами.Композитор в своей чудесной музыке ярко выразил приход весны.Как будто-вот первая каппель,нежный подснежник просыпается и тянется к солнышку!Душа наполняется теплом,светом,добротой!Слушаешь...и замираешь....Столько прекрасного выраженно в этой композиции!
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