Цилиндр получен вращением прямоугольника со стороной 5 м и диагональю 13 м вокруг данной стороны. Найдите площадь основания цилиндра.
Математика
Цилиндр получен вращением прямоугольника со стороной 5 м и диагональю 13 м вокруг данной стороны. Найдите площадь основания цилиндра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дан прямоугольник наибольшая сторона 5м диагональ 13 получается прямоугольный теуголник с гипотенузой 13и катет 5 нужно найти второй катет он и является радиусов окружности по теореме пифагора R^2=13^2 - 5^2=144 R=12 теперь ищем площадь по формуле пи*R^2 S=3.14*144=452.16 ответ:452,16
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