в спорт-зале 24 футбольных и волейбольных мячей. Футбольные мячи составляют три восьмых всех мячей.Сколько волейбольных мячей в зале??

Математика

в спорт-зале 24 футбольных и волейбольных мячей. Футбольные мячи составляют три восьмых всех мячей.Сколько волейбольных мячей в зале??

Автор: Гость