в спорт-зале 24 футбольных и волейбольных мячей. Футбольные мячи составляют три восьмых всех мячей.Сколько волейбольных мячей в зале??
Математика
в спорт-зале 24 футбольных и волейбольных мячей. Футбольные мячи составляют три восьмых всех мячей.Сколько волейбольных мячей в зале??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:8*3=9мячей-футбольных. 2)24-9=15мячей-волейбольных.
Гость:
24:8=3м- одна восьмая всех мячей 3х3=9м- футбольных 8-3=5частей- волебол. 5х3=15м-волеб.
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