1. which of the arts from the list above can you call visual arts2. what role do arts play in people lives3. when did art begin ? what periods in history are famous for great works of art?4. what countries are famous for great ...

Гость: Гость:

1. какие виды искусства из приведенного выше списка можно назвать изобразительным 2. какую роль играет искусство в жизни людей 3. Когда же искусство началось? какие периоды в истории известны великими произведения искусства? 4. какие страны славятся великой литературой. изобразительным искусством. театра и кино 5. , что ставит во всем мире с особым искусством? 6. Что мы обычно подразумеваем, когда мы говорим о первобытного искусства. Древнее искусство / классического искусства. современное искусство? 7. куда вы идете, если вы хотите наслаждаться искусством?