1. which of the arts from the list above can you call visual arts2. what role do arts play in people lives3. when did art begin ? what periods in history are famous for great works of art?4. what countries are famous for great ...
Английский язык
1. which of the arts from the list above can you call visual arts2. what role do arts play in people lives3. when did art begin ? what periods in history are famous for great works of art?4. what countries are famous for great literature. visual arts. theatre and cinema5. what places all over the world are cnnected with particular arts?6. what do we usually mean when we speak about prehistoric art. ancient art/ classical art. modern art?7. where do you go if you want to enjoy the arts?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. какие виды искусства из приведенного выше списка можно назвать изобразительным 2. какую роль играет искусство в жизни людей 3. Когда же искусство началось? какие периоды в истории известны великими произведения искусства? 4. какие страны славятся великой литературой. изобразительным искусством. театра и кино 5. , что ставит во всем мире с особым искусством? 6. Что мы обычно подразумеваем, когда мы говорим о первобытного искусства. Древнее искусство / классического искусства. современное искусство? 7. куда вы идете, если вы хотите наслаждаться искусством?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
какая масса брома в граммах может вступить в реакцию соединения с 11,2 г. ацетилена(измеренного при н.у.)
Математика
в спорт-зале 24 футбольных и волейбольных мячей. Футбольные мячи составляют три восьмых всех мячей.Сколько волейбольных мячей в зале??