Помогите нужно написать сочинение на тему: моё хобби петь(выступать на сцене)
География
Помогите нужно написать сочинение на тему: моё хобби петь(выступать на сцене)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У всех людей есть хобби,мое-петь. Мне нравится учить песни и ноты.Нравится,когда на меня смотрит весь зал и потпевает.На каких-либо мерепреятиях выбирают петь именно меня.Мне нравиться Слушать музыку и петь любимые песни,разве это не счастье?Петь мое хобби,и останется им навсегда. Придумывала сама,надеюсь понравиться))
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