Из Москвы и Твери В Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одновременно две мишины,из Москвы-легковая,а из Твери -грузовая.Скорость грузовой машины 50км\ч.Какова скорость легковой машины,если она догнала грузовую ...

Математика

Из Москвы и Твери В Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одновременно две мишины,из Москвы-легковая,а из Твери -грузовая.Скорость грузовой машины 50км\ч.Какова скорость легковой машины,если она догнала грузовую через 7 часов после выезда,а расстояние от Москвы до Твери 168км????

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