Из Москвы и Твери В Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одновременно две мишины,из Москвы-легковая,а из Твери -грузовая.Скорость грузовой машины 50км\ч.Какова скорость легковой машины,если она догнала грузовую ...
Математика
Из Москвы и Твери В Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одновременно две мишины,из Москвы-легковая,а из Твери -грузовая.Скорость грузовой машины 50км\ч.Какова скорость легковой машины,если она догнала грузовую через 7 часов после выезда,а расстояние от Москвы до Твери 168км????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем скорость легковой машины: 168 км : 7 ч = 24 км /ч __________________________________ Готово!!))
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