Собственная скорость катера 21,6 км/ч а скорость течения реки 4,7 км/ч. Найти скорость катера по течению и против
Математика
Собственная скорость катера 21,6 км/ч а скорость течения реки 4,7 км/ч. Найти скорость катера по течению и против
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость катера по течению равно скорости катера+ скорости течения, тоесть =21,6+4,7=26,3км/ч скорость каетра против течения равна Собственная скорость катера минус скорость течения, то есть V=21,6-4,7=16,9км/ч
Гость:
скорость по теч.=ск-сть теч+ск-сть соб.=21.6+4.7=26.3км/ч ск-сть пр. теч.=ск-сть соб.-ск-сть теч.=26.3 - 21.6=4.7км/ч
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