Собственная скорость катера 21,6 км/ч а скорость течения реки 4,7 км/ч. Найти скорость катера по течению и против

Математика

Собственная скорость катера 21,6 км/ч а скорость течения реки 4,7 км/ч. Найти скорость катера по течению и против

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