Решить задачи а)Лика во вторник помогала Косте чистить старинные монеты и затратила на это 1/3 от половины суток, а Майя в среду затратила на такую же работу 1/2 от третьей части суток. Сколько времени каждая из них помогала К...

Математика

Решить задачи а)Лика во вторник помогала Косте чистить старинные монеты и затратила на это 1/3 от половины суток, а Майя в среду затратила на такую же работу 1/2 от третьей части суток. Сколько времени каждая из них помогала Косте? б) Костя подсчитал, что в кувшине хранилось 900 медных копеек. Хватило бы этих денег владельцу клада на покупку парика, если парик в 17 веке стоил 10 рублей?

Автор: Гость