Решить задачи а)Лика во вторник помогала Косте чистить старинные монеты и затратила на это 1/3 от половины суток, а Майя в среду затратила на такую же работу 1/2 от третьей части суток. Сколько времени каждая из них помогала К...
Математика
Решить задачи а)Лика во вторник помогала Косте чистить старинные монеты и затратила на это 1/3 от половины суток, а Майя в среду затратила на такую же работу 1/2 от третьей части суток. Сколько времени каждая из них помогала Косте? б) Костя подсчитал, что в кувшине хранилось 900 медных копеек. Хватило бы этих денег владельцу клада на покупку парика, если парик в 17 веке стоил 10 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 1сутки=24часа 1) 24:2:3=4(часа) - работала Лика 2) 24:3:2=4(часа) - работала Майя б) 900коп.=9руб. 9руб.< 10руб. Ответ: денег не хватит.
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