определите силу действующую на поверхность площадью 4 кв. метра если произведенное ей давление равно 2 Ньютона на кв. см

Физика
определите силу действующую на поверхность площадью 4 кв. метра если произведенное ей давление равно 2 Ньютона на кв. см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сила = давление * площадь F=2*10^4 Н/м2 *4 м2 =8000 H= 8 кН
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