определите силу действующую на поверхность площадью 4 кв. метра если произведенное ей давление равно 2 Ньютона на кв. см

Физика

определите силу действующую на поверхность площадью 4 кв. метра если произведенное ей давление равно 2 Ньютона на кв. см

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