в сеть напряжением 220 В включены параллельно лампа и электрическая плитка сопротивления которых соответственно равны 240 Ом и 60Ом.найдите силу тока в каждом потребителе тока и в подводящих проводах. заранее спасибо.

Физика
в сеть напряжением 220 В включены параллельно лампа и электрическая плитка сопротивления которых соответственно равны 240 Ом и 60Ом.найдите силу тока в каждом потребителе тока и в подводящих проводах. заранее спасибо.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/Rобщ=1/240+1/60 Rобщ=240/5=48 Ом I1=U/R1=220/240=0,9166666666666667=0.9 A 12=U/R2=220/60=3,666666666666667=3.7 A I общ=U/Rобщ=220/48=4,583333333333333 =4.6 A  
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