в сеть напряжением 220 В включены параллельно лампа и электрическая плитка сопротивления которых соответственно равны 240 Ом и 60Ом.найдите силу тока в каждом потребителе тока и в подводящих проводах. заранее спасибо.

Физика

в сеть напряжением 220 В включены параллельно лампа и электрическая плитка сопротивления которых соответственно равны 240 Ом и 60Ом.найдите силу тока в каждом потребителе тока и в подводящих проводах. заранее спасибо.

Автор: Гость