5 цілих і 3/5 помножить на 10
Геометрия
5 цілих і 3/5 помножить на 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28/5 умножить на 10 = 56
Гость:
5*3*2 = 30 5 сокращаем с 10 и = 30
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