Определите о каких знаках препинания идет речьЖелательно написать как читается и сам знак 1)всегда услышать норовят то что другие говорят2)так и хочется ему разъяснить на что к чему... 3)словам раскрывают объятия: -ждем в гости...

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Определите о каких знаках препинания идет речьЖелательно написать как читается и сам знак 1)всегда услышать норовят то что другие говорят2)так и хочется ему разъяснить на что к чему... 3)словам раскрывают объятия: -ждем в гости вас, милые братья!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ) ""кавычки 2) : Двоеточие  3) ( ) скобки
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