Определите о каких знаках препинания идет речьЖелательно написать как читается и сам знак 1)всегда услышать норовят то что другие говорят2)так и хочется ему разъяснить на что к чему... 3)словам раскрывают объятия: -ждем в гости...

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Определите о каких знаках препинания идет речьЖелательно написать как читается и сам знак 1)всегда услышать норовят то что другие говорят2)так и хочется ему разъяснить на что к чему... 3)словам раскрывают объятия: -ждем в гости вас, милые братья!

Автор: Гость