внешний угол правильного многоугольника на 150 градусов меньше его внутреннего угла.найдите периметр этого многоугольника,если его сторона 6 см.

Геометрия
внешний угол правильного многоугольника на 150 градусов меньше его внутреннего угла.найдите периметр этого многоугольника,если его сторона 6 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренний угол - Х Внешний - Х-150 Х+Х-150=180 2*Х=270 Х=165 Углы многоугольника равны 165 градусов Каждый угол правильного многоугольника равен 180º ( n – 2 ) / n , где n – число его углов 180* ( n - 2 ) / n=165 n*180 - 360 = n*165 n*15 = 360 n = 24 Это 24-угольник, у него 24 стороны Периметр = 24*6= 144 см
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