Изучить функцию и построить график. y=3x-5x(в квадрате)+8х у=2х(в кубе)-3х+1
Алгебра
Изучить функцию и построить график. y=3x-5x(в квадрате)+8х у=2х(в кубе)-3х+1
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