Изучить функцию  и построить график. y=3x-5x(в квадрате)+8х  у=2х(в кубе)-3х+1  

Алгебра
Изучить функцию  и построить график. y=3x-5x(в квадрате)+8х  у=2х(в кубе)-3х+1  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
файл -----------------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите о каких знаках препинания идет речь Желательно написать как читается и сам знак 1)всегда услышать норовят то что другие говорят 2)так и...
Ответить
Химия
Сколько литров азота (н.у.) образуется при сгорании 23.6г метилэтиламина?
Ответить
Геометрия
5 цілих і 3/5 помножить на 10
Ответить
Физика
в сеть напряжением 220 В включены параллельно лампа и электрическая плитка сопротивления которых соответственно равны 240 Ом и 60Ом.найдите силу то...
Ответить
История
12 вилок стоят 325 руб 25 коп. сколько стоит 36 таких вилок?
Ответить