ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Пользуясь планом разбора имени существительного,прилагательного,глагола, укажите постоянные и непостоянные морфологические признаки слов этих частей речи. Выпишите из текста два глагола и два имени сущ...

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тихо-наречие ночь,вершины,гор,луна,зеркала,озёр-существительные ложится,глядится-глаголы на,в-предлоги и-союз. постоянные и непостоянные морфологические признаки сущ. постоянные:1-собственное или нарицательнное 2-одушевлённое или неодушевлённое 3-род 4-склонение 5-число непостоянные 1-падеж 2-число(если слово изменяется по числам) постоянные и непостоянные морфологические признаки прилагательных постоянные — разряд по значению, — степень сравнения (для качественных, у которых этот признак постоянный), — полная / краткая форма (для качественных, у которых этот признак постоянный); непостоянные — степень сравнения (для качественных, у которых этот признак непостоянный), — полная / краткая форма (для качественных, у которых этот признак непостоянный), — род (в ед. числе), — число, — падеж (для полных). постоянные и непостоянные морфологические признаки глагола постоянные 1) вид; 2) возвратность; 3) переходность-непереходность; 4) спряжение. непостоянные 1) наклонение; 2) время (если есть); 3) лицо (если есть); 4) число; 5) род (если есть).