рассчитайте архимедову силу, действующую на камень объемом 60 см куб., полностью погруженный в воду, помогите, пожалуйста)

Физика

рассчитайте архимедову силу, действующую на камень объемом 60 см куб., полностью погруженный в воду, помогите, пожалуйста)

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