рассчитайте архимедову силу, действующую на камень объемом 60 см куб., полностью погруженный в воду, помогите, пожалуйста)
Физика
рассчитайте архимедову силу, действующую на камень объемом 60 см куб., полностью погруженный в воду, помогите, пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fa=плотность жидкости * g * V V=60cv3=0,00006 v3 Fa=1000кг/м3*10Н/кг*0.00006м3=0.6Н
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