в кружке иностранных языков занимаются 49 ребят. они изучают испанский и итальянский языки. испанский изучают 27 ребят, а итальянский 36. сколько ребят одновременно изучают два языка?
Математика
в кружке иностранных языков занимаются 49 ребят. они изучают испанский и итальянский языки. испанский изучают 27 ребят, а итальянский 36. сколько ребят одновременно изучают два языка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+36=63(уч)-всего учат языки 63-29=14(уч)учат и испанский и итальянский Ответ:14 учеников учат и итальянский и испанский
Гость:
1)27+36=63уч-всего учат языки. 2)63-29=14уч-изучают испанский и английский.
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