в кружке иностранных языков занимаются 49 ребят. они изучают испанский и итальянский языки. испанский изучают 27 ребят, а итальянский 36. сколько ребят одновременно изучают два языка?

Математика

в кружке иностранных языков занимаются 49 ребят. они изучают испанский и итальянский языки. испанский изучают 27 ребят, а итальянский 36. сколько ребят одновременно изучают два языка?

Автор: Гость