решите уравнение: (х-10)(х-1)-(х+1)(х-4)=6
Алгебра
решите уравнение: (х-10)(х-1)-(х+1)(х-4)=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ваше условие=x²-x-10x+10-x²+4x-x+4=6 (иксы в квадрате сокращаются, приводим подобные с иксом и числа) после сокращения остается: -4x+14=6 -4x=-8 x=2
Гость:
(х-10)(х-1)-(х+1)(х+4)=6 х^2-х-10х+10-(х^2+4х+х+4)=6 х^2-х-10х+10-х^2-4х-х-4=6 -16х=0 х=0 теперь просто сделай проверку за место х подставь 0
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