Чем равнинная река отличается от горной?
Українська література
Чем равнинная река отличается от горной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отличаются скоростью . горная река бестрее , чем равнинная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собрали 36,9 т клубники. На консервный завод отправили 7/9 собранной клубники, а остальную клубнику передали для продажи населению. Сколько тонн кл...
История
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Пользуясь планом разбора имени существительного,прилагательного,глагола, укажите постоянные и непостоянные морфологически...