Чем равнинная река отличается от горной?

Українська література
Чем равнинная река отличается от горной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отличаются  скоростью  . горная  река  бестрее   ,  чем  равнинная 
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