Собрали 36,9 т клубники. На консервный завод отправили 7/9 собранной клубники, а остальную клубнику передали для продажи населению. Сколько тонн клубники было передано населению?

Гость: Гость:

Дано Собрали=36,9т Отправили на завод =7/9 собранной Остаток= передали населению=?тонн 1))36,9:9•7= 4,1•7=28,7т отправили на завод 2))36,9- 28,7=8,2т осталось и это передали населению. Ответ: населению передали 8,2тонн клубники. В кг; 1т=1000кг; 36,9т=36,9•1000=36900кг 1))36900:9•7= 4100•7=28700кг отправили на завод 2)36900-28700=8200кг осталось, это передали населению Ответ: населению передали 8200кг клубники