Определите силу с которой магнитное поле индукцией 1.3 тл действует на проводник если активная длина проводника 20см а сила тока в нем 10А. Проводник расположен перпендикулярно линиям индукции магнитного поля.
Физика
Определите силу с которой магнитное поле индукцией 1.3 тл действует на проводник если активная длина проводника 20см а сила тока в нем 10А. Проводник расположен перпендикулярно линиям индукции магнитного поля.
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Гость:
На проводник с током в магнитном поле действует сила ампера, равная Fa=B*I*L=1,3*0,2m*10=26Н
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