Определите силу с которой магнитное поле индукцией 1.3 тл действует на проводник если активная длина проводника 20см а сила тока в нем 10А. Проводник расположен перпендикулярно линиям индукции магнитного поля.

Физика

Определите силу с которой магнитное поле индукцией 1.3 тл действует на проводник если активная длина проводника 20см а сила тока в нем 10А. Проводник расположен перпендикулярно линиям индукции магнитного поля.

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