Четверо ребят- Дима, Сережа, Вова и Андрей - сыграли несколько шахматных партий. Сколько было проведено игр, если каждый сыграл с каждым одну партию? Помогите решить с решением

Математика

Четверо ребят- Дима, Сережа, Вова и Андрей - сыграли несколько шахматных партий. Сколько было проведено игр, если каждый сыграл с каждым одну партию? Помогите решить с решением

Автор: Гость