Четверо ребят- Дима, Сережа, Вова и Андрей - сыграли несколько шахматных партий. Сколько было проведено игр, если каждый сыграл с каждым одну партию? Помогите решить с решением
Математика
Четверо ребят- Дима, Сережа, Вова и Андрей - сыграли несколько шахматных партий. Сколько было проведено игр, если каждый сыграл с каждым одну партию? Помогите решить с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Дима,2-Серёжа,3-Вова,4-Андрей : 1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4=6 раз играли)
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