розвяжіть систему рівнянь способом підстановки: 3x-2y=2 4x-6y=1

Гость: Гость:

только сложение могу получается умножает часть 3х-2у=2 на -4 а часть 4х -6у=1 на 3 получается -12х=8у=-8 12х-18у=3 слаживаем 10у=5 у=одна вторая подставим в первое уравнение системы 3х -1=2 3х=3 х=1 ответ: (1, одна вторая)