розвяжіть систему рівнянь способом підстановки: 3x-2y=2 4x-6y=1
Алгебра
розвяжіть систему рівнянь способом підстановки: 3x-2y=2 4x-6y=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х=(2у+2)/3 (8у+8)/3-6у=1 х=(2у+2)/3 -10у+8=3 у=1/2 х=1
Гость:
только сложение могу получается умножает часть 3х-2у=2 на -4 а часть 4х -6у=1 на 3 получается -12х=8у=-8 12х-18у=3 слаживаем 10у=5 у=одна вторая подставим в первое уравнение системы 3х -1=2 3х=3 х=1 ответ: (1, одна вторая)
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