сколько имеет правильный многоугольник, если его сторона стягивает дугу описанной окружности, равную 18 градусам

Геометрия
сколько имеет правильный многоугольник, если его сторона стягивает дугу описанной окружности, равную 18 градусам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окружность - 360 градусов  На одну сторону приходится - 18 градусов  В итоге сторон-360:180=20
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