сколько имеет правильный многоугольник, если его сторона стягивает дугу описанной окружности, равную 18 градусам
Геометрия
сколько имеет правильный многоугольник, если его сторона стягивает дугу описанной окружности, равную 18 градусам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окружность - 360 градусов На одну сторону приходится - 18 градусов В итоге сторон-360:180=20
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