углы между боковыми сторонами двух равнобедренных треугольников равны.В одном из треугольников основание и высота,проведенная к основанию,раны 8 см и 3 см. Найдите периметр второго треугольника, если его основание равно 24 см.

Геометрия
углы между боковыми сторонами двух равнобедренных треугольников равны.В одном из треугольников основание и высота,проведенная к основанию,раны 8 см и 3 см. Найдите периметр второго треугольника, если его основание равно 24 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как треугольники равнобедренные и углы при осовании у них равны следовательно эти треугольники подобные и мы знаем что у первого треугольника основание 8 а высота 3 а во втором мы знаем только основание значит мы может найти высоту 8:3 как 24: для этого мы 24/8=3 и 3*3=9 высота второго треуг=9 теперь мы щнаем что у равнобедренного треугольника высота является также и медианой значит высота делит основание на 2 равные части 24/2=12 потом по теореме пифагора мы можем найти боковую сторону  пусть сторана бокавая это х тогда хв квадрате =81=144 хв квадрате =225 х=15-боковая сторона тогда 15+15+24=54 ответ 54 см    
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