прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см вращается около гипотенузы. найти объем полученого тела вращения... я понимаю что здесь будет конус а дальше не могу понят как найти высоту у конуса... решение мне не надо сам до...

Геометрия

прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см вращается около гипотенузы. найти объем полученого тела вращения... я понимаю что здесь будет конус а дальше не могу понят как найти высоту у конуса... решение мне не надо сам дойду только натолкните на мысль...

Автор: Гость