прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см вращается около гипотенузы. найти объем полученого тела вращения... я понимаю что здесь будет конус а дальше не могу понят как найти высоту у конуса... решение мне не надо сам до...
Геометрия
прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см вращается около гипотенузы. найти объем полученого тела вращения... я понимаю что здесь будет конус а дальше не могу понят как найти высоту у конуса... решение мне не надо сам дойду только натолкните на мысль...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можно найти через проекции a=√ Ac*C b=√ Bc*C
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