назови существительные, у которых число постоянный признак (нужно и мн.ч. и ед.ч.)))минимум 9)
Русский язык
назови существительные, у которых число постоянный признак (нужно и мн.ч. и ед.ч.)))минимум 9)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постоянное число у сущ., которые употребляются только в ед. или множ. числе: Сущ. ед.числа- ситро, кино, поло, тире,жюри,ателье,такси Сущ.мн.ч.- часы , шорты, штаны, клещи,ножницы, бигуди
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см вращается около гипотенузы. найти объем полученого тела вращения... я понимаю что здесь будет кону...
Геометрия
сколько имеет правильный многоугольник, если его сторона стягивает дугу описанной окружности, равную 18 градусам
Геометрия
углы между боковыми сторонами двух равнобедренных треугольников равны.В одном из треугольников основание и высота,проведенная к основанию,раны 8 см...