10 см это сколько клеток а ??
Математика
10 см это сколько клеток а ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 см - это 20 клеток тетради, т.к в 1 см - 2 клетки
Гость:
в одном сантиметре 2 клетки 2 умножаем на 10 получаем 20 (кл)в 10 см Ответ: 20 клеток
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