Можно ли набрать жидкость в шприц, находясь в космическом корабле всостоянии невесомости? Ответ поясните
Физика
Можно ли набрать жидкость в шприц, находясь в космическом корабле всостоянии невесомости? Ответ поясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю да,так как силы тяготеия не действуют,и внури корабля есть атмосферное давление которое и запихнёт эту жидкость в шприц!
Гость:
А вот в корабле есть атмосфера, а почему жидкость действительно закачается в шприц из-за образовавшегося там вакума. Если на конец шприца вместо иголки одеть пробку /чтобы закрыть отверстие/, а затем вытягивать поршень, создавая под ним разряжение, то после отпускания поршня можно услышать резкий хлопок, и поршень втягивается. Это происходит вследствие действия на поршень наружного атмосферного давления. Невесомость не отменяет принципы поведения жидкости в собщающихся сосудах и ты наберешь как и у себя дома. В вакуме по видемому нельзя набрать жидкость в шприц! Поскольку вакум в шприце будет уравновешен вакумом снаружи, а значит сделав движение мы создадим внутри вакум, и туда необязательно пойдет вода. Но, если в шприце появится вакум по содержанию молекул меньше чем окружающий то вода будет туда попадать пока давление газа в шприце не сравняется с внешним.
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