Что больше 15% от 30 или30% от 16?

Алгебра
Что больше 15% от 30 или30% от 16?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*15% = 4,5  (30:100*15 = 4,5) 16*30% = 4,8  (16:100*30 = 4,8) 4,8>4,5, значит 30% от 16 больше 15% от 30
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