Помогите пожалуйста!!!! 1)Полупериметр равнобедренной трапеции равен 14, а основание относится к боковой стороне так как 3 к 2. найти основание 2) Диагонали ACи BD прямоугольника ABCD пересекаются в точке O. AO=12,5, AB так отн...

Гость: Гость:

2) AB к ВС= 7 к 24, АВ к ВС= 7х к 24х. АО=ОС=12,5; АС=12,5х2= 25 см. За т Пифагора: АС в кв.= АВ в кв. + ВС в кв. 625= 24х в кв. + 7х в кв. 625= 576х(в кв.)+49х(в кв.) 625=625 х(в кв.) х (в кв.)= 1, х = 1. АВ=СD( прямоугольник потомучто)= 7 см