найти противоположное слова к густый лес

Черчение
найти противоположное слова к густый лес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
открытое поле.  так как лес-противополодное ему поле,а густой-противоположное открытое или свободное,можно написать редкое поле.
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