Разделили 25 рублей на 2 части так, чтобы одна часть была в 49 раз больше другой Пожалуйста помогите решить!!!

Математика

Разделили 25 рублей на 2 части так, чтобы одна часть была в 49 раз больше другой Пожалуйста помогите решить!!!

Автор: Гость