Разделили 25 рублей на 2 части так, чтобы одна часть была в 49 раз больше другой Пожалуйста помогите решить!!!
Математика
Разделили 25 рублей на 2 части так, чтобы одна часть была в 49 раз больше другой Пожалуйста помогите решить!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
одна часть--х другая-- 49х х+49х=25 50х=25 х=0.5 одна часть другая--49*0.5=24.5
Гость:
Обозначим 1 часть - К, 2 часть - 49К К+49К=25 50К=25 К=0,5 (1 часть) 49К=49*0,5=24,5 (2 часть)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
стержень плавает в воде таким образом, что под водой находиться 3/4 его объема.Определите плотность материала, из которого изготовлен стержень.
Геометрия
Помогите пожалуйста!!!! 1)Полупериметр равнобедренной трапеции равен 14, а основание относится к боковой стороне так как 3 к 2. найти основание 2) ...