определите сопротивление нихромовой проволоки длиной 40м и площадью поперечного сечения 0,5 мм в квадрате
Физика
определите сопротивление нихромовой проволоки длиной 40м и площадью поперечного сечения 0,5 мм в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельное сопротивление нихрома равно 1.2 Ом·мм2/м Теперь нужно согласно формуле умножить на длину проводника и разделить на площадь сечения, подставляем в калькулятор и получаем 96 Ом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разделили 25 рублей на 2 части так, чтобы одна часть была в 49 раз больше другой Пожалуйста помогите решить!!!