определите сопротивление нихромовой проволоки длиной 40м и площадью поперечного сечения 0,5 мм в квадрате

Физика
определите сопротивление нихромовой проволоки длиной 40м и площадью поперечного сечения 0,5 мм в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельное сопротивление нихрома равно 1.2 Ом·мм2/м  Теперь нужно согласно формуле умножить на длину проводника и разделить на площадь сечения, подставляем в калькулятор и получаем 96 Ом.
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