каким является треугольник,если два его внешних угла равны 165 и 130 градусам?
Математика
каким является треугольник,если два его внешних угла равны 165 и 130 градусам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 180-165=15 180-130=50 50+15=65 180-65=115 Ответ: треугольник тупоугольный.
Гость:
каким является треугольник,если два его внешних угла равны 165 и 130 градусам? Решение Сумма внешних углов треугольника равна 900 град 900-(165+130)=605 град Сумма внутренних углов треугольника равна 180 град 605-180=425 град Находим сумму известных (внутренних) углов треугольника 425-360=65 град если сумма двух углов треугольника меньше 90 град - значит треугольник тупоугольный
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