турист должен был пройти за два дня 25,2 км. В первый день он прошел 3/7 пути. Сколько километров прошел турист во второй день?
Математика
турист должен был пройти за два дня 25,2 км. В первый день он прошел 3/7 пути. Сколько километров прошел турист во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25.2:7*3=10.8км-прошёл в первый день. 2)25.2-10.8=14.4км-прошёл во второй день.
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