турист должен был пройти за два дня 25,2 км. В первый день он прошел 3/7 пути. Сколько километров прошел турист во второй день?

Математика

турист должен был пройти за два дня 25,2 км. В первый день он прошел 3/7 пути. Сколько километров прошел турист во второй день?

Автор: Гость