В 11 часов с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самолёта. В 14 часов расстояние между ними было 3540 км. Один из них летел со средней скоростью 620км/ч. С какой средней скоростью летел другой сам...

Математика

В 11 часов с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самолёта. В 14 часов расстояние между ними было 3540 км. Один из них летел со средней скоростью 620км/ч. С какой средней скоростью летел другой самолёт?

Автор: Гость