В 11 часов с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самолёта. В 14 часов расстояние между ними было 3540 км. Один из них летел со средней скоростью 620км/ч. С какой средней скоростью летел другой сам...
Математика
В 11 часов с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самолёта. В 14 часов расстояние между ними было 3540 км. Один из них летел со средней скоростью 620км/ч. С какой средней скоростью летел другой самолёт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14-11=3часа-время в пути. 2)620*3=1860км-пролетел первый за 3 часа. 3)3540-1860=1680км-пролетел второй за 3 часа. 4)1680:3=560км/ч-скорость второго самолёта.
Гость:
Решение: 1) 14-11=3 (часа) - время полёта 2) 620*3=1860 (км) - рассстояние которое пролетел 1-й самолёт 3) 3540-1860=1680 (км) - рассстояние которое пролетел 2-й самолёт 4)1680:3=560(км/ч) - средняя скорость 2-ого самолёта ОТВЕТ: 560км/ч - средняя скорость 2-ого самолёта
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