cos a=1\5.Вычислите (2sin a + sin2 a)\2sin a - sin2 a
Алгебра
cos a=1\5.Вычислите (2sin a + sin2 a)\2sin a - sin2 a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у меня получилось так: ваше условие=2sina+2sina*cosa/2sina-2sina*cosa=2sina(1+cosa)/2sina(1-cosa)=1+cosa/1-cosa=1,5
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