сочинение на тему- як бы птахи та звiри моглы говорить
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сочинение на тему- як бы птахи та звiри моглы говорить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Як би птахи і звірі могли говорити було б так чудово і дивовижно! Уявіть,що ми чуємо розмови птахів,звірів - друзів наших менших.Ми знали б їхні думки,бажання,а саме головне їхнє ставлення до людей.В любий момент ми змогли б допогти їм,порадити,поспівчувати.Ми змогли б мати найкращих друзів,адже собака чи кіт ніколи не зрадить свого друга.Вони так само потребують в нас , як і ми в них! Бережімо все живе - тварин,рослин, і вони нам віддячать!
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