в кружке иностранных языков 49 ребят. они изучают испанский и итальянские языки. испанский изучают 27 ребят, а итальянский - 36 ребят. сколько ребят изучают два изучают?
Математика
в кружке иностранных языков 49 ребят. они изучают испанский и итальянские языки. испанский изучают 27 ребят, а итальянский - 36 ребят. сколько ребят изучают два изучают?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сколько ребят изучают 2 языка вместе? 27+36=63(р) 63-49=14(р) Ответ: 14 ребят изучают 2 языка.
Гость:
Испанский-27 р. Итальянский-36 р. Всего-49 р. Итальянски й и испанский(вместе)-? 1)27+36=63(р.)-изучают испанский(отдельно) и итальянский (отдельно) 2) 63-49=14(р.) Ответ:14 ребя изучают два языка.
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