в кружке иностранных языков 49 ребят. они изучают испанский и итальянские языки. испанский изучают 27 ребят, а итальянский - 36 ребят. сколько ребят изучают два изучают?

Математика

в кружке иностранных языков 49 ребят. они изучают испанский и итальянские языки. испанский изучают 27 ребят, а итальянский - 36 ребят. сколько ребят изучают два изучают?

Автор: Гость