сочинение на тему мамин праздник (любой праздник) написать о том как ты готовишься к этому празднику и радуешь сою маму

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сочинение на тему мамин праздник (любой праздник) написать о том как ты готовишься к этому празднику и радуешь сою маму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мамины праздники -это день рождения, 8марта.  В эти дни ты поздравляешь свою маму .Помни,мама -рада не подарку ,а твоему вниманию и заботе.  
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