сравнительная характеристика Николая Алмазова и Верочки
Литература
сравнительная характеристика Николая Алмазова и Верочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верочка уверенная в себе,не падает духом,верочка очень любила алмазова,помогла ему,нашла выход из проблемы.Алмазов не ищет выход из праблемы,тихий,падает духом
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