звуко-буквенный разбор слова пусть
Русский язык
звуко-буквенный разбор слова пусть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
путь-1 слог п(п)-согл,тв,глух,парн у(у)-гл,ударн. т(т,)-согл,глух,мягк,парн ь(-)-звука не имеет ___________________ 4 буквы,3 звука
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