В бочку входит 56 л воды, а в ведро - на 48 л меньше. Во сколько раз бочка вместительнее ведра?
Математика
В бочку входит 56 л воды, а в ведро - на 48 л меньше. Во сколько раз бочка вместительнее ведра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)56-48=8л-входит в ведро. 2)56:8=в 7 раз-бочка вместительнее ведра.
Гость:
1) 56-48=8(л) входит в ведро 2) 56:8=7( р) - во столько раз Ответ: в 7 раз .
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