В бочку входит 56 л воды, а в ведро - на 48 л меньше. Во сколько раз бочка вместительнее ведра?

Математика

В бочку входит 56 л воды, а в ведро - на 48 л меньше. Во сколько раз бочка вместительнее ведра?

Автор: Гость