у гороха нормальный рост наследуется как доминантный признак. Нормальное растение гороха скрестили с карликовым. В потомстве произошло расщепление признаков: 120 растений нормальных, 115 карликовых. Определите генотипы родителе...

Биология

у гороха нормальный рост наследуется как доминантный признак. Нормальное растение гороха скрестили с карликовым. В потомстве произошло расщепление признаков: 120 растений нормальных, 115 карликовых. Определите генотипы родителей и потомков.

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