у гороха нормальный рост наследуется как доминантный признак. Нормальное растение гороха скрестили с карликовым. В потомстве произошло расщепление признаков: 120 растений нормальных, 115 карликовых. Определите генотипы родителе...
Биология
у гороха нормальный рост наследуется как доминантный признак. Нормальное растение гороха скрестили с карликовым. В потомстве произошло расщепление признаков: 120 растений нормальных, 115 карликовых. Определите генотипы родителей и потомков.
Ответ(ы) на вопрос:
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А-нормальный рост, а-карликовый Аа х аа 120 Аа: 115 аа= 1 Аа : 1 аа
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