Помогите пожалуйста решить задачу, с вопросами к каждому действию. Задача: из двух городов, расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шёл со средней скоростью 65 км/ч, другой- 60...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу, с вопросами к каждому действию. Задача: из двух городов, расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шёл со средней скоростью 65 км/ч, другой- 60 км/ч. Какое расстояние будет между поездами через 3 ч?

Автор: Гость