Помогите пожалуйста решить задачу, с вопросами к каждому действию. Задача: из двух городов, расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шёл со средней скоростью 65 км/ч, другой- 60...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу, с вопросами к каждому действию. Задача: из двух городов, расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шёл со средней скоростью 65 км/ч, другой- 60 км/ч. Какое расстояние будет между поездами через 3 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65*3=195 60*3=180 846-(195+180)=471(ответ)
Гость:
1) Какова скорость сближения? 65+60=125(км/ч) 2) Какое расстояние будет между ними через 3 часа? 125*3=375(км) Ответ: 375км .
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