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В столовой 5 дней расходовали по 12 кг крупы , а 2дня - по 9 кг. Сколько крупы израсходовали за все эти дни? Решение 1) Расход крупы за 5 дней 5*12=60 кг 2) расход крупы за 2дня 2-9=18 кг 3) общий расход крупы 60+18=78кг